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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

استجابة لطلبات المصريين بكوريا الجنوبية واليابان

الهجرة: "الطيران المدني" توافق على توفير خط مباشر بين "القاهرة - سول" و"القاهرة - لوس أنجلوس"

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج موافقة وزارة الطيران المدني على تشغيل خط مباشر بين "القاهرة - سول" و"القاهرة -  لوس أنجلوس".

وكانت وزارة الهجرة قد تقدمت بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تضمن طلب الجاليات المصرية في كل من كوريا الجنوبية واليابان، بتواجد خط طيران مباشر بين القاهرة / سول، وإمكانية ربط هذا الخط بخط القاهرة / طوكيو، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة.

وجاء ذلك استجابة لطلبات الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان خلال لقائهم بالسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عن تواجد خط طيران مباشر بين القاهرة  سول وإمكانية ربط هذا الخط بخط القاهرة - طوكيو، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة.
 

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وأكدت وزارة الهجرة أن وزارة الطيران المدني تمت درست المقترح وأفادت بأنه من المخطط تشغيل خط (القاهرة - سول – القاهرة) ضمن خطة مصر للطيران بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، على أن يكون بدء التشغيل في عام 2026/2025، وذلك لحين بدء تنفيذ خطة نمو الأسطول لشركة مصر للطيران.

وفيما يتعلق بطلب المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص وجود خط طيران (القاهرة - لوس أنجلوس)، فقد أفادت وزارة الطيران أنه سيتم العمل به اعتبارا من عام 2025 فور وصول الطرازات الجديدة.

طلبات للمصريين بالخارج

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص شكرها للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على استجابته السريعة لما تقدمه وزارة الهجرة من مخاطبات تتضمن طلبات للمصريين بالخارج تتعلق بتوفير خطوط طيران في عدد من البلدان، بما يعكس حجم التنسيق والتعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة لخدمة مواطنينا بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أن كل ما يتم اقتراحه من قبل المصريين بالخارج يلقى عناية كبيرة، إذ إن الوزارة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، وذلك لأن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.

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