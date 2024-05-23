كلية طب سوهاج تناقش أخلاقيات مهنة الطب والتقارير الطبية ضضض

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقيات مهنة الطب والتقارير الطبية "والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الزجاجية داخل مقر الجامعة القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن مهنة الطب تعد من المهن الانسانية السامية والنبيلة، كما انها تحمل رسالة سامية، والتزاماً أمام المجتمع، مؤكداً على مكانتها وريادتها في التعليم الطبي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وإمداد المنظومة الطبية بالكوادر المؤهلة القادرة على العمل، والعطاء، وخدمة وطنهم، وذلك من خلال حثهم علي الإلتزام بأخلاقيات المهنة، وأن تكون ملصحة المرضى اهم اولويات العمل، والالتزام بحسن معاملتهم وتقديم كل العون لهم.

وقال الدكتور مجدي آمين القاضي عميد كلية الطب البشري، إن فعاليات الندوة أقيمت بحضور الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتوره إيمان سلامة استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور احمد السعيد استاذ قسم الطب الشرعي وطلاب وخريجي الكلية حيث هدفت الندوة الي تعريف الطلاب بأخلاقيات مهنة الطب، وواجبات الطبيب، والمخاطر التي يتعرض لها.

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها ما يجب أن يتميز به الطبيب الناجح من ذكاء وقدرة علي إدارة المواقف، وكيف يستغل الطبيب الناجح وقته بطريقه فعاله، وواجباته نحو المجتمع ، ونحو المرضي ونحو زملائه الي جانب التعريف بآداب المهنة والعقوبات النقابية والمخالفات وايضاً حقوق وواجبات الأطباء والخدمات النقابية القانونية .