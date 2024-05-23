تباين مؤشرات البورصة وسط خسائر 1.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض

خسر رأس المال السوقي للأسهم 1.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.837.5 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوي 27205 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى5940 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 5 مليار جنيه.