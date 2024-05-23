شقق الإسكان بنظام الإيجار.. موعد الطرح وأماكنها وشروط الحجز

يبحث العديد من المواطنين، على محركات البحث بموقع "جوجل"، على شقق الإسكان بنظام الإيجار، والتي سبق أن أعلنت عنها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

موعد طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار

وأكد المهندس عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن صندوق الإسكان يقوم حاليًا بحصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار التي ستطرح في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل 1000 وحدة سكنية، على أن يكون حجز المرحلة الأولى اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

الوحدات المطروحة للإيجار جاهزة للسكن

وأوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن الوحدات التي سوف تطرح ستكون جاهزة للسكن وكاملة التشطيب، ومن المقرر أن تكون ضمن الشقق المنفذة في المشروعات الحالية.

المرحلة الأولى من شقق الإسكان بنظام الإيجار تشمل 4 محافظات

ولفت أن المرحلة الأولى من الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها بنظام الإيجار سوف تشمل أربع محافظات بعدد ألف وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى قرابة الـ 30 ألف وحدة، موضحًا أن المرحلة الأولى سوف تكون في محافظات : " الجيزة، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية".

مساحة شقق الإسكان بنظام الإيجار

وأردف نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجري طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

القيمة الإيجارية لشقق الإسكان بنظام الإيجار

أما عن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، فأكد المهندس عبدالله رشدي، أن الوحدات ذات مساحة 90 مترًا مربعًا، سوف تكون بـ 1500 جنيه شهريًا، والوحدات ذات مساحة 75 مترًا مربعا، ستكون بـ 1200 جنيه شهريًا.

شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار

وتابع: أن شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار، تلزم المتقدم أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، حيث يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

ونوه أنه في حاله وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.