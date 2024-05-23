Saib  يرفع أرباح 238% خلال 3 شهور

حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية صافى أرباح 581 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 12.3 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 مقابل 172 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 5.6 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 238% فى نهاية مارس 2023.

وقال البنك في بيان له أن صافي الربح قبل ضرائب الدخل 909 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 19.2 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 مقابل 307 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 9.9 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 196% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2023.

بلغ صافي إيرادات النشاط 2.19 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 46.4 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 مقابل 1.28 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 41.5 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 71% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2023.

وقد إرتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 93% ليحقق 2.01 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 42.6 مليون دولار أمريكى) حتي 31 مارس 2024 مقابل 1.04 مليار جنيه مصرى ( المعادل لمبلغ 33.8 مليون دولار أمريكى) خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2023، وذلك مدفوعا بزيادة محفظة القروض والسلفيات على كافة قطاعات الأعمال.

فى حين إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة نمو قدرها 74% ليحقق 275 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 5.8 مليون دولار أمريكى) حتي 31 مارس 2024 مقابل 158 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 5.1 مليون دولار أمريكى) خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2023.

وزاد إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 6% لتبلغ 63 مليار جنيه مصرى فى 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 59 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2023.

وإرتفع إجمالى الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 5% لتبلغ 882 مليون دولار أمريكي فى 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 839 مليون دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2023.

وأشار البنك إلي ارتفاع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 12% لتبلغ 35.9 مليار جنيه مصرى في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 32.1 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2023.

وبلغت القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية 454 مليون دولار أمريكى فى 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 455 مليون دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2023.

وبلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 54.87% فى 31 مارس 2024 مقارنة 54.22% في 31 ديسمبر 2023.

التوسع والانتشار الجغرافي

قال بنك سيب أن خلال الثلاثة أشهر الاولى من عام 2024 تم زيادة شبكة فروع البنك بإفتتاح فرع دمنهور، وبذلك أصبح البنك يمارس نشاطه من خلال 42 فرعا وعدد 136 ماكينة صراف آلى بنهاية مارس 2024 وهو ما ساهم فى قرب البنك من عملائه وكذلك تحقيقا لمبدأ الشمول المالى.

المسئولية المجتمعية

وعن المسئولية المجتمعية أوضح البنك أنه واصل القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المعظم، منها رعاية مبادرة “العزومة” للسنة السادسة على التوالي، حيث تجولت حافلة بأسم “العزومة” في طنطا والمحلة وكفر الشيخ وشبين الكوم ودمنهور لتوزيع كراتين رمضان. وشهد رمضان هذا العام تنظيم مائدة الرحمن في كفر الشيخ برعاية saib على مدار الشهر الكريم.

و قام البنك بالمساهمة في مبادرة صندوق تحيا مصر "قافلة أبواب الخير 2024" والتي قامت بتوزيع كراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

في مجال دعم ذوي الهمم - قام البنك بتنظيم رحلة ترفيهية لأكثر من 100 طفل من ذوي الهمم من مدينة دمنهور لزيارة سكي إيجبت وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك حرصاً على دمج الأطفال ذوي الهمم في شتى المجلات