نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يفتتح معرض المشروعات الطلابية

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض المشروعات الطلابية وذلك على هامش المؤتمر السنوى الثالث للدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، و عدد من وكلاء الكليات ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطلاب الجامعة المشاركين بأبحاث فى المؤتمر.

واستمع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومرافقوه خلال تفقدهم مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين فى المؤتمر إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب.

وأكد الدكتور السيد فوده حرص جامعة بنها على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية ، من خلال خلق بيئة محفزة لهم وتشجعهم علي الإبداع والابتكار ، مشيرا الى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية بالإضافة إلى تبني هذه الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق.

من جانبه أضاف الدكتور خالد عيسوي أن المعرض الطلابي لهذا العام قد شهد إقبالا ملحوظا من طلاب كليات الجامعة المختلفة علي المشاركة ، حيث شاركت 11 كلية فى المشروعات بحوالي 64 مشروع ، فاز منهم 35 مشروع طلابي فى مختلف التخصصات.