إستمرار تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى في مسير بكفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى بمدينة مسير، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف محمد صلاح رئيس مدينة مسير، مشيدًا بإقبال المواطنين، دليلًا على وعى أبناء المحافظة، ولرغبتهم الجادة فى التصالح على مخالفات البناء.

وقال المحافظ إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى بدأت فى السابع من شهر مايو الجارى، فى تلقى طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وناشد كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح فى المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى إرتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالى:

‏https://play.google.com/store/apps/details...، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالى:https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملىء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم إستكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

ومن جانبه قال نائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشى، أنه يتم إستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص «محلات واشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل»، وطلب توصيل مرافق «كهرباء مياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجى، والتحول الرقمى.