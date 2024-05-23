تفاصيل محاولة اختطاف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بقيام بعض الأشخاص غير معلومين لديه باقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده وعقب ذلك تركوه بمحافظة المنوفية.

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلان مقيمان بنطاق محافظة المنوفية واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتحريض من (شريك والد المجني عليه - محبوس - على ذمة قضية، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا إيصالات الأمانة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

ومن جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك"بشأن قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الاشخاص بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة خلال حفل زفاف بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك شركة سياحة - مقيم دائرة قسم شرطة المطرية) ، وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة مرخصة وسارية الترخيص) ، وإعترف بإرتكابه الواقعة أثناء تواجده بحفل زفاف نجل عمه بدائرة قسم شرطة المرج.