برئاسة نائب محافظ القاهرة.. حملات مكثفة لإعادة الانضباط إلى شوارع مصر الجديدة

تواصل حملات إعادة الإنضباط برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية، عملها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة لليوم الثالث على التوالي، بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلي الشارع.

ورصدت الحملة في شارع شفيق غربال بمصر الجديدة قيام بعض الأشخاص بغلق مدخل الجراج وتحويله إلى محلات وتمت إزالة المخالفة فى المهد وإعادة فتح الجراج وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

شارك في الحملة اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق، من أجل متابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، أن الحملات مستمرار لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين.