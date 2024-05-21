محافظ القاهرة:هناك إقبال كبير من أصحاب المحال على مراكز إصدار تراخيص المحال

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك إقبال كبير من أصحاب المحال على مراكز اصدار تراخيص المحال بالمحافظة للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون ١٥٤، حيث تعدت الطلبات المقدمة 13 الف طلب حتى الآن.

وأضاف محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجى سهلت على أصحاب المحال تقديم طلباتهم فى أماكنهم وهو ما ظهر فى الاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال لسرعة التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة بالقانون، مشيرًا إلى أن تسليم الأوراق يتم بالمجان.

مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون

وتقدم مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتح بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الجديد يقدم خدماته ومعاونته في التوسعات التى تتم شرق القاهرة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، و العاصمة الادارية الجديدة، حتي نهاية الحدود الجغرافية لمحافظة القاهرة، من خلال كشف و رفع دقيق لمسارات المرافق و إعداد قواعد بيانات GIS تخدم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذ في هذه المناطق لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)، بالإضافة إلى قيام المركز بأعمال الرفع المساحى عند التخطيط لإنشاء مدن أو مشروعات جديدة. ‎

وأشاد محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام ١٩٨٨ هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث يعد من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر .