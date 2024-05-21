نائب محافظ القاهرة تتابع تحويل منطقة شق الثعبان لمدينة عالمية للرخام والجرانيت

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى إهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة؛ والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها .

جاء ذلك خلال اجتماعا عقد بالمقر الرئيسي للمنطقة الجنوبية بحضور المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طره، وممثلي الاشارة و شركات المرافق العاملة بالمشروع ومنها شركة مياه القاهرة والصرف الصحي و الشركة المصرية للاتصالات والكهرباء ومركز معلومات شبكات المرافق واستشاري المشروع وعدد من التنفيذين .

ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كافة الأعمال

وأكدت نائب المحافظ، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كافة الأعمال لتتم بعد ذلك أعمال الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بعد الإنتهاء من أعمال المرافق طبقا للخطة الموضوعة؛ بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الاوضاع حيث تتلخص أعمال الرصف في رصف ٤ كيلو بمنطقة القوس الجنوبي و ١٠ كيلو طرق داخلية بالمنطقة.

وخلال اللقاء التنسيقي اطلعت نائب المحافظ من خلال ممثلي شركات المرافق من مياه و صرف صحي وكهرباء واتصالات على أحدث نسب التنفيذ الحالية للاعمال على أرض الواقع مع تحديد الجداول الزمنية للإنتهاء منها للالتزام بتنفيذها وعدم الإخلال بالتوقيتات من خلال تقسيم مراحل الأعمال لعدة قطاعات في المناطق الواقعة بالكيلو الأول للمدينة و حتى جهاز شق الثعبان، ومن منطقة الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، وحتى محمية وادي دجلة و منطقة سيد مصلح، وخلف الجهاز ومنطقة العضم، والقوس الجنوبي، للانتهاء منها لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بها .

وياتي هذا استكمالا للمتابعة المستمرة والدورية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بمنطقة شق الثعبان والتي تهدف الى خروج الاعمال بالمظهر الحضاري اللائق تماشيا مع سياسة الدولة و طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.