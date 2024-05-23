الكرملين: لم يحدث أي تواصل بين بوتين وترامب بشأن الصحفي المتهم بالتجسس

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلق أي اتصال من دونالد ترامب، بعد أن قال الرئيس الأميركي السابق إنه سيستغل علاقاته مع بوتين في مسعى لإطلاق سراح غيرشكوفيتش.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن الإفراج عن الصحفي "سيتم بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في نوفمبر"، بينما يسعى للفوز على الرئيس جو بايدن والعودة إلى البيت الأبيض.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "بالطبع لم يحدث أي تواصل بين بوتين ودونالد ترامب".

وأضاف أن أي تواصل بخصوص الأشخاص المعتقلين "يجب أن يجرى بتكتم وسرية تامة. هذا هو السبيل الوحيد الذي يجعل عملنا فعالا".

وأُلقي القبض على غيرشكوفيتش في روسيا في مارس من العام الماضي بتهمة التجسس، وهو ما نفاه بشدة وكذلك نفته الصحيفة التي يعمل مراسلا لها وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقضى أكثر من عام في أحد سجون موسكو من دون تحديد موعد لمحاكمته.