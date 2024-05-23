الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في المطرية

ضبط متهم
ضبط متهم

تداول مستخدمو منصات التواصل مقطع فيديو عبر تطبيق فيس بوك، يحمل اسم كريم عاشور، يظهر خلال المقطع أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية من طبنجة للاستعراض بها.

القبض على مالك شركة أطلق أعيرة نارية في حفل زفاف بالمطرية

ونشر حساب الفيس بوك المذكور مقطع الفيديو عبر خاصية الاستوري، أظهر المتهم وهو يطلق النيران خلال حفل زفاف يجلس به.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك، بشأن قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالقاهرة.

بإجراء التحريات بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة المطرية وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى والد مالك الصفحة المشار إليها، وتبين أنه يدعى هاني.ع سن 49 مالك شركة سياحة ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية، وأن الاخير وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها.

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