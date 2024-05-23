ختام إمتحان الإعدادية بالفيوم وارتياح بين الطلاب لسهولة الهندسة

اختتمت اليوم الخميس إمتحانات الشهادة الاعدادية بالفيوم , وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء امتحان الهندسه ، و أكدوا أن الهندسه جاءت سهله وفي مستوي الطالب المتوسط ، وتوجد به بعض الجزئيات لقياس أداء الطالب المتميز .

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، أدوا اليوم ، امتحان مادة الهندسة، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم أو الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية، اي شكاوى من الامتحان.

لجان الاعدادية بالمحافظة

يذكر أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2023 / 2024، موزعة على الإدارات التعليمية، في إدارة شرق الفيوم التعليمية 41 لجنة، بإجمالي 9725 طالبًا وطالبةً، وإدارة غرب الفيوم 33 لجنة، بإجمالي9016 طالبًا وطالبةً، وإدارة سنورس التعليمية 43 لجنة، بإجمالي 11970 طالبًا وطالبةً، وإدارة إطسا 59 لجنة، بإجمالي 13232 طابًا وطالبةً، وإدارة إبشواي التعليمية 27 لجنة، بإجمالي 7813 طابًا وطالبةً، وإدارة طامية 33 لجنة، بإجمالي 9351 طالبًا وطالبةً، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 32 لجنة، بإجمالي 7073 طالبًا وطالبةً.

وكانت الدكتورة اماني قرني، كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد شددت علي رؤساء لجان سير الامتحانات بعدم تنازل اي منهم عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، والتأكيد على تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارة التعليمية، والغرفة الرئيسية بالمديرية، وذلك للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.