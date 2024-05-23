ريهام الشبراوي: مصر تواجه حملات إعلامية ممنهجة لتشويه جهودها الهادفة لإحلال السلام

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية يشهد لها العالم أجمع، وأن مابذلته مصر من أجل إتمام الوساطة بشكل نزيه وحيادي أمر ليس محلا للشك بأي شكل من الأشكال.

وأضافت الشبراوي في تصريحات صحفية لها اليوم إن مصر لطالما كانت في طليعة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقدمت مصر طوال الشهور الماضية مختلف أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحرص على عدم توقف أطنان المساعدات للفلسطنيين، بخلاف الدور المحوري في جهود التسوية السياسية من خلال وساطاتها المتكررة مؤخرا.

وأكدت الشبراوي على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لنصرة القضية الفلسطينية، وستظل تستخدم نفوذها في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

أوضحت بأن ذلك كله يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر الحملات الإعلامية الممنهجة لتشويه مجهوداتها، وأنه لطالما سعت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى تشويه جهود مصر وتقليل من دورها في قضايا المنطقة.عبر نشر الادعاءات والأكاذيب حول دور مصر في الوساطة والجهود الرامية إلى حل الأزمة الفلسطينية.

,اختتمت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أنه على الرغم من هذه الحملات الإعلامية المنظمة، فإن مصر ستواصل التزامها بدعم القضية الفلسطينية، كالتزام ثابت، وأن مصر لن تتوانى عن مواصلة جهودها حتى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.