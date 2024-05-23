بوتين: تعاون كبير بين روسيا والبحرين ومواقفهما متقاربة تجاه القضايا الدولية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والبحرين لديهما تعاون كبير ومواقف متقاربة تجاه القضايا الدولية.

وأضاف بوتين - خلال قمة مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة بالعاصمة موسكو، أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/ - أن هناك قنوات إتصال جيدة بين وزارتي خارجية البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البحرين وروسيا لها وتيرة جيدة.

وأكد وجود علاقات إيجابية في مجال الثقافة بين موسكو والمنامة، حيث ستجري هذا العام "أيام البحرين" في روسيا، كما أن هناك آفاق واعدة للتعاون في مجال التعليم بين البلدين.

وفيما يخص الاستثمارات بين البلدين، أوضخ الرئيس الروسي، أنه يتم حاليا تنفيذ 30 مشروعا بقيمة 500 مليون دولار، منوها بأن هذا العام يتم الاحتفال بمرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والبحرين.

الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة ينهار ووصل إلى نقطة اللا عودة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ينهار ووصل إلى نقطة اللا عودة.

وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/ - أن قطاع غزة يعيش لحظات فارقة بسبب نفاذ الوقود والمواد الغذائية، محذرا من استمرار غلق المعابر وتعتنت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية والوقود.

وجدد المستشار الإعلامي لـ "الأونروا"، مطالبة دولة الاحتلال بالوقف الفوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال الوقود أولا، لأن عدم توفر الوقود سيترتب عليه توقف العيادات المركزية الضخمة للأونروا والتي يرتادها عشرات الآلاف يوميا من المرضى وتوقف المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، مشددا على ضرورة السماح بعبور متطلبات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني، من كافة المعابر.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية وحصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" ترتفع إلى 8840 شخصا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الخميس، .

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات من السابع من أكتوبر الماضي (طوفان الأقصى) ارتفعت إلى أكثر من 8840 شخصا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

إلى جانب ذلك تعرضت محافظة جنين ومخيمها لعدوان شامل استمر يومين، طالت عمليات اعتقال للعشرات من الأشخاص بينهم نساء، وأطفال، وجرحى، فيما لم يتسن التأكّد من كافة أعداد المعتقلين حتّى اللحظة.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

وعى صعيد آخر .. ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي وصفته بأنه رفيع المستوى، أن مسؤولين إسرائيليين يتوقعون أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقت لاحق من اليوم الخميس، أوامر بوقف الحرب في قطاع غزة.