بوتين: انخفاض إنتاج النفط الروسي يرجع إلى الالتزام باتفاقيات "أوبك+"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال، اليوم الاثنين، ( النفط ) إن إنتاج الغاز الروسي ارتفع 8% في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 246.4 مليار متر مكعب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار مسؤولي النفط أذاعه التلفزيون، أن إنتاج النفط الروسي انخفض 1.8% منذ بداية العام حتى الآن إلى 195.7 مليون طن، وهو انخفاض يرجع إلى حد بعيد إلى تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك+.

وتخفض روسيا إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.

وتجتمع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

لم تبدأ "أوبك" وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو، لكن ثلاثة مصادر من منتجي "أوبك+" الذين خفضوا الإنتاج قالوا إنهم قد يمدون التخفيضات إذا لم يرتفع الطلب.

أسعار النفط ترتفع بعد تأكيد وفاة رئيس إيران إبراهيم رئيسي

أسعار النفط

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، وسط حالة من الغموض السياسي في إيران الدولة المنتجة للنفط بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم.

وارتفع خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.39% إلى 84.31 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.26% إلى 80.27 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأول من مايو.

وتنتهي العقود الآجلة تسليم يونيو غدا الثلاثاء وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 12 سنتا أي ما يعادل 0.1% عند 83.75 دولار للبرميل.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في الأول من يونيو.