"أعلام تاريخية - رفاعة الطهطاوي" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك قدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "أعلام تاريخية-رفاعة الطهطاوي"، تحدث فيها مصطفى محمد محمود مدير المكتبة أن رفاعة الطهطاوي هو أنبغ المصريين الذين بُعثوا إلى أوروبا وقد كانت له بعد عودته جهود محمودة فى حياة مصر الثقافية مما يجعله بحق زعيما لنهضتنا الفكرية فى ذلك العصر، وهو من قادة النهضة العلمية فى مصر فى عهد محمد على باشا، ومن إنجازاته إنشاء مدرسة الألسن لتعليم اللغات الأجنبية وإعداد طبقة من المترجمين وتولى إدارتها، أنجز أول مشروع لإحياء التراث العربي الإسلامي

أشرف على تدريس اللغة العربية بالمدارس واختيار مدرسيها، وتوجيههم والكتب الدراسية المقررة، أصدر مجلة روضة المدارس وجعلها منارة لتعليم الأمة ونشر الثقافة بين أبنائها، من أهم إنتاجه الفكرى كتاب مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية وكتاب المرشد الأمين فى تربية البنات و البنين وكتاب أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل وكتاب نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز، وتوفى رفاعة الطهطاوي عام 1873م.

ورشة للطباعة بالبصمة وأخرى للرسم الحر بمكتبة الفيوم العامة

وقدمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم بالفترة المسائية ورشة حكي لقصة (الشاطر محظوظ ) بقلم (يعقوب الشاروني ) قدمتها مشرفة المكتبه مها عويس القرني، بينما نظم الفرع عددا متنوعا من الورش الفنية منها ورشة للطباعة بالبصمة، وكيفية إستخدام الاستنسل للطباعة بمكتبة اللاهون، نفذتها الفنانة منار حسين عبد الفتاح، وأخرى للرسم الحر بمكتبة الفيوم العامة بإشراف هناء عطية حسن، إلى جانب ورشتين بمكتبة حي جنوب الأولى لعمل معلقة من خامات البيئة نفذتها أمانى عبد التواب مسئول الجمعيات الثقافية، والأخرى لعمل برواز من خافض اللسان والفوم نفذتها سناء قناوي مسئول التمكين الثقافي.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.