اتحاد العمال الوفديين يختتم دورة تدريبية لتثقيف أعضائه.. رئيس الوفد يكرم أعضاء اتحاد العمال الوفديين

" مهارات القائد العمالي "..

الدكتور عبد السند يمامة : انا ضد كلمة العمال والفلاحين لان فيها عنصرية والجميع يعمل من أجل الوطن





اختتم اتحاد العمال الوفديين برئاسة سعيد الجوجري، الدورة التدريبية التثقيفية التي عقدت علي مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتأتي ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال تحت عنوان " مهارات القائد العمالي " وشارك فيها نخبة من المتخصصين.



وحضر حفل الختام الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، واللواء سفير نور رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، والنائب اللواء هانى اباظة، النائبة امل رمزي، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات.



وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يحرص على الاحتفال بعيد العمال كل عام وهذا تقديرا لدورهم الكبير في المجتمع، ونقدر ما يقوم به اتحاد عمال الوفد من تنظيم ندوات ودورات يشارك فيها متخصصين، مشيرا الى انه ضد كلمة عمال وفلاحين حيث وصفها بالعنصرية، وتابع رئيس الوفد:" جميعنا عمال كل في مجاله وأنا ضد كلمة العمال والفلاحين لأن فيها عنصرية والجميع يعمل من أجل الوطن؛ فلا فرق بين مواطن وآخر، والجميع لديهم نفس الحقوق والواجبات وأتذكر قول الشيخ محمد متولي الشعراوي حينما قال "أن الدين الإسلام لا يعرف التمييز بين عمل عن عمل ولكن يعرف إتقان العمل"؛ وكل عامل يؤدي عمله بشرف وأمانة يستحق التقدير وكل الأعمال المشروعة يحترمها المجتمع والفرصة متاحة أمام الجميع للتميز كل في مجاله .

وأردف رئيس الوفد قائلا:" حزب الوفد حريص على الاحتفال بعيد العمال للعام الثاني على التوالي وهذا أمر مُشرف ويجب علينا أن نتعامل جميعنا أننا واحد لا فارق بيننا ونحن نعيش في وطن واحد؛ وأنا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور هو حق مشروع لكل موطن ولكن هذا الحد الأدنى يجب أن يطبق بحكمة خاصة أن هناك مؤسسات ومنشآت لا تستطيع تطبيق الحد الادني للأجور وهنا ياتي دور الدولة في توفير الحد الادني للعاملين في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد لديها القدرة على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وعدم تقديم المساعدة من الدولة لهذه المنشآت والمؤسسات قد يتسبب في غلقها والمتضرر في هذه الحالة هو العامل حيث أصبح تقديم الدولة للحد الادني الاتزام وحق مثل حق المواطن في العلاج وفي الحصول على حياة كريمة والحق في ممارسة الحقوق والحريات، وفكرة الحد الادني للاجو هو واجب وأنا ضد تقديم رب العمل ما يفيد أن المؤسسة لا تستطيع الالتزام بتطبيق الحد الادني للاجو وهنا اطرح عليكم سؤال كيف يقوم العامل بمواجهة متطلبات الحياة اليومية ؟، لذلك يجب أن يكون تطبيق الحد الادني للأجور من قبل الدولة نفسه للعاملين في مؤسسات غير قادرة تطبيق الحد الادني وحتى لا يتم غلق هذه المؤسسات والتي تُعد مصدر رزق، ويجب ان يكون هناك عدالة في هذا الامر وجميعنا شركاء في الوطن".

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، إن هناك تعليمات من الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب بتكثيف الفعاليات والأنشطة بالمقر الرئيسي للحزب وفي اللجان العامة بالمحافظات وهذا من أجل عودة الوفد للشارع من جديد؛ وهذا يحدث من خلال تنظيم واقامة الفعاليات المختلفة والتي تتطلب جهد وتعب ودعم مادي ونفسي ومعنوي.

وأشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن الدعم النفسي والمعنوي يأتي من رئيس الحزب لأنه القائد والزعيم والمحرك والجميع يعمل تحت مظلة رئيس الحزب وتوجهاته، والدعم المادي يأتي من تبرعات الأعضاء في جميع المحافظات لتنظيم هذه الفعاليات ورئيس الحزب والسكرتير العام يفعلون ذلك بشكل مستمر.

وواصل قائلا:"بهذه المناسبة أتوجه بالتحية لأنشط رئيس لجنة عامة في الحزب هو النائب اللواء هانى أباظة الذي يحرص على التواصل الدائم مع المواطنين في محافظة الشرقية من خلال لقاء جماهيري مفتوح يومين في الاسبوع لسماع المواطنين".

وأردف قائلا:" وتحية كبيرة لعمال مصر بناة الأهرامات والقلعة والمصانع والطرق والكباري والانجازات الصناعية التي تحدث في مصر فكل التحية لكم ".

وكرم اتحاد العمال الوفديين الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب واللواء النائب هاني اباظة عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنه العامة للوفد بالشرقية والنائبة امل رمزي عضو مجلس الشيوخ وكريمة القاضي نائب اتحاد المرأة الوفدية ومحمد الكردي بشهادات تقدير وذلك لدعمهم للاتحاد خلال الفترة الماضية .

وأعرب اللواء النائب هاني اباظة عن سعادته بهذا التكريم من رئيس اتحاد العمال الوفديين، مشيرا الي أن العمال هم رأس الدولة ولولاهم ما اكلنا من صنع ايدينا ونطمح ان تحتضنهم الدولة اكثر من ذلك .

واضاف النائب هاني أباظة ان المشكلة القائمة الآن هو ضعف المنتج وهذا سوف يختفي عندما يحصل العمال على جميع حقوقهم كما يجب وخاصة العمال في القطاع الخاص وهم المحرك الحقيقي للإنتاج في مصر واتفق مع الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد فيما قاله في هذا الشأن .

ووجه النائب هاني اباظة الشكر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الذي يقوم بتشجيع هذه الفاعليات والتي تصب في مصلحة الوطن مشيرا الي ان اللجنة العامة للوفد في الشرقية سوف تعقد خلال الفترة القادمة مزيد من الفعليات والتي تهدف الي الاهتمام بالنشء وتشجيع الشباب المميزين المبتكرين.

وقال سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين، ان الدورة عقدت على مدار يومي وشهدت تنظيم العديد من المحاضرات المكثفة لأعضاء الاتحاد، مشيرا الي الدورة تهدف الي تعريف علاقات العمل وحقوق العمال وعقد العمل الفردي والجماعي والمفاوضات مع أصحاب العمل للحصول على حقوق العمال .

وأضاف رئيس اتحاد العمال الوفديين، ان الدورة تحدثت أيضا عن مخاطر العمل في المصانع والشركات وكيف يتم حفظ حقوق العاملين بها من خلال الاهتمام بالأمن الصناعي، وتحدث المتخصصين في الدورة على كيفية المفاوضات على زيادة المرتبات للعاملين والمعاشات والحفاظ على حقهم في التأمين الصحي وتلقي العلاج ودور مؤسسات الدولة والقضاء العمالي في الحفاظ على حقوق العمال في حالة حدوث مشاكل بين صاحب العمل والعمال .

وأشار رئيس اتحاد العمال الوفديين، الى ان الاتحاد دائما يحرص على عقد هذه الدورات لزيادة التثقيف لدي الأعضاء خاصة أن الاتحاد يعمل على حل مشاكل جميع العمال على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى اتحاد العمال حيث يتم بحثها بواسطة أعضاء الاتحاد ومخاطبة الجهات المعنية لحل بعض من تلك المشكلات .

ووجه رئيس اتحاد العمال الوفديين، الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على دعم اتحاد العمال بحزب الوفد وتقديم كافة أوجه الدعم لتقديم دوره الوطني في خدمة عمال مصر كما أوجه الشكر للدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب وقيادات الحزب على دعمهم للاتحاد وكل اعضاء الحزب الذين حرصوا على دعمنا .

ومن جانبها قالت شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، أنه تم تنظيم دورة تدريبية لأعضاء اتحاد عمال حزب الوفد علي مهارات القائد العمالي بمشاركة نخبة من المتخصصين ضمن أحتفالات حزب الوفد بعيد العمال لعام 2024 معربة عن أهمية تلك المناسبة الهامة لجميع عمال مصر والتي يحرص حزب الوفد كل عام علي الاحتفال بها وتكريم العمال في عيدهم، وتنظيم الدورات التثقيفية والتأهيلية لصقل مهارات وخبرات العمال بحزب الوفد.

وأضافت نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، ان الدورة قدمت العديد من النصائح والإرشادات العلمية التي يعتمد عليها أعضاء الاتحاد في حل المشاكل العمالية التي تواجهنا خلال عملنا بالاتحاد، مشيرة الي ان الدورة حاضر فيها عدد من المتخصصين وهذا ليس بغريب على حزب الوفد الذي دائما يقدم الدعم لابنائه حتى يعود هذا بالنفع على المجتمع المصري في كافة التخصصات .

وفي ختام الحفل كرم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والدكتور ياسر الهضيبي أعضاء اتحاد العمال الوفديين، بشهادات تقدير وكان من بينهم :

سعيد الجوجري رئيس اتحاد العمال الوفديين

محمد بدرة

والدكتورة شيماء يوسف شحاتة،

رافت عصران

الدكتورة منال حافظ

جمال محمود

ام هشام الصاوي

احمد محمد

وفاء رجب ودن

مرفت رجب ودن

عبدالناصر سعفان

عباس بربري

ماهر حشيش

العزب القصاص

خالد جماز

احمد ياسين

محمد الطناني

مصطفي احمد

كمال طنطاوي

خالد علم الدين

سليمة عبد السلام

محمد نبوت

أحمد الجوجري

الدكتورة هالة دقماق

ليلي مراد

عرفات ماهر حشيش

فريد عبدالمنعم

رمضان الكومي