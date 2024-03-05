حزب الوفد يطلق مُبادرة للتبرع بالدم لصالح المصابين من الأشقاء الفلسطينيين

أطلق حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، مُبادرة للتبرع بالدم هي الأولى من نوعها على مستوى الأحزاب السياسية لصالح الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية، وحرص شباب وأعضاء حزب الوفد بمختلف المحافظات على المشاركة في المبادرة والتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين .

هذا ليس بغريب على الشعب المصري وهو الوقوف بجوار الأشقاء الفلسطينيين

وأعرب أعضاء الحزب الذين قاموا بالتبرع عن سعادتهم بالمشاركة في مُبادرة (نقطة دم تساوي حياة من أجل أشقائنا الفلسطينيين المصابين) مشيرين إلى أن هذا ليس بغريب على الشعب المصري وهو الوقوف بجوار الاشقاء الفلسطينيين والعرب بشكل عام وخير دليل على ذلك هو تبني مصر لأكثر من 9 مليون ضيف من الاشقاء العرب من سوريا واليمن والسودان ومختلف الدول العربية وهذا لان مصر هي الشقيقة الكبرى لدي الدول العربية .

ووجه المتبرعون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما يقوم به من أجل الشعب الفلسطيني وإرسال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، بجانب الموقف السياسي المصري المشرف.

القيادية الوفدية فاتن رضوان : حزب الوفد حريص على تقديم يد العون للإخوة الفلسطينيين وهذا هو حزب الوفد الذي يمتد الي 105 عام

وقالت القيادية الوفدية فاتن رضوان، إن المُبادرة تأتي بالتعاون مع المركز القومي لنقل الدم ، مشيرة إلى أن المركز قام بتوفير فريق طبي من السادة الأطباء لمقر الحزب بالمركز الرئيسي بالدقي للكشف على المتبرعون وسحب الدم من الأعضاء.

وأكدت القيادية الوفدية فاتن رضوان، أن فريق المركز القومي تواجد من الساعة العاشرة صباحا واستمر في تلقي المتبرعين، مشيرة الي أن المبادرة كان لها تفاعل كبير من الشباب وأعضاء الحزب على مستوى المحافظات .

وقالت القيادية الوفدية، إن المبادرة شارك فيها عدد من الاشقاء في سفارة كوريا واليابان وهم ليسوا أعضاء بالحزب ولكن كانوا حريصين على التبرع بالدم وهذا يدل على كرم وعظمة الشعب المصري الذي يظهر معدنه الأصيل دائما في الشدائد.

كما أكدت القيادية الوفدية فاتن رضوان، أن حزب الوفد حريص على تقديم يد العون للإخوة الفلسطينيين وهذا هو حزب الوفد الذي يمتد الي 105 عام دائما يقف الي جوار الحق ويقدم العون .

وأشارت الى أهمية مشاركة الشعب المصري في هذا النوع من المبادرات التي تنقذ حياة إنسان وخاصة الأشقاء في غزة فهم بأمس الحاجة الى هذه المبادرات، وهذا من منطلق أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية .

وتابعت القيادية الوفدية قائلة:" كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقوم به تجاه القضايا الفلسطينية ودعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية والعمل على وقف إطلاق النار بتعاون مع الدول الأخرى" .

الدكتورة ياسمين حامد الشريف : اشكر رئيس الوفد على الدعم ويجب تعميم المبادرة على مستوى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

وقالت الدكتورة ياسمين حامد الشريف طبيبة بالمركز القومي لنقل الدم ، إن المبادرة شهدت إقبال كبيرا من أعضاء وشباب الوفد وهذا يدل على دعمهم للأشقاء في فلسطين وهذا واجب على الجميع وهو تقديم الدعم لهم من خلال المبادرات وخاصة التبرع بالدم لأنه يتوجه لصالح المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية .

وأكدت الدكتورة ياسمين حامد الشريف، ان المركز القومي لنقل الدم ،قام بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوات لمبادرة الوفد للتبرع بالدم وإجراء الكشف الطبي على المتبرعين من خلال فريق طبي متخصص .

وقالت الدكتورة ياسمين حامد الشريف، إن مبادرة الوفد هي الأولى من نوعها على مستوى الأحزاب السياسية فكل الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على حسن الاستقبال وتوفير كافة أوجه الدعم لنجاح المبادرة، مشيرة الى أهمية تعميم هذه المبادرة على مستوى الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لاهميتها في نقل الدم للمصابين والمرضى من بفلسطين .

وتابعت قائلة :"اتوجه بالشكر للدكتورة فاتن مسعود نائب رئيس المركز على سرعة الاستجابة لحزب الوفد توفير القافلة الطبية للتبرع بالدم والتوجه الي مقر الحزب بكافة المستلزمات الطبية وكذلك الشكر موصول للدكتورة نهاد محمد رئيس خدمات نقل الدم على دعمها خلال الفترة الماضية لهذه المبادرات .

هذا وقد حرص عدد من قيادات حزب الوفد على دعم المبادرة والمشاركة وكان من بينهم النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وعدد من اعضاء الهيئة العليا واعضاء الحزب بالمحافظات، وشارك من في المبادرة من السادة الاطباء محمد لطفي اسماعيل طبيب مقيم بالمركز، وأحمد سعيد وحسام ممدوح تمريض بالمركز، وهاني عوض واماني عادل وخالد سيد من الفريق الطبي المشارك في المبادرة .