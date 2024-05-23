توريد 283 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال محصول القمح ، لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 283471 ألف طن و641 كيلو جرام ، من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً المحافظ ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات ، والتي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضراً للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد ، من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

جديرا بالذكر ، أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 الإثنين 15 إبريل 2024 ، بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

واكد المحافظ ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الاقماح خلال الموسم الحالي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتى ، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات ، وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء ، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي .