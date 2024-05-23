رئيس مركز طامية بالفيوم يلتقي سائقي سيارات النقل 

عقد المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، لقاءً بسائقي سيارات النقل، وذلك لتقديم وعرض مقترحات لأماكن يتم استغلالها لعمل موقف لتلك السيارات.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس مجلس لشؤون القري، والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، وأحمد حفني مدير مجمع مواقف السيارات بطامية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على وضع المقترحات والحلول المناسبة لها.

خلال اللقاء استمع رئيس مركز ومدينة طامية لعدد من السائقين الذين طرحوا بعض المشاكل التي تواجههم، واقترح رئيس المدينة لهم بعض الأماكن المناسبة داخل مدينة طامية لتكون موقف سيارات لهم مع توفير كافة الخدمات، كما حذر رئيس المركز جميع سائقي سيارات النقل بعدم الوقوف داخل المدينة أو الشوارع الرئيسية والالتزام بالأماكن المحددة لهم ومن يخالف سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

رئيس مركز ومدينة طامية يتابع انتظام حركة سيارات الأجرة بالمركز

وفي سياق آخر قام رئيس مركز ومدينة طامية بجولة شملت شوارع وميادين المدينة طامية، تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة بمدينة طامية للوقوف علي مدى الالتزام من السائقين ووجود السيارات بجميع خطوط السير والإلتزام بالتعريفه المحددة، كما تابع رئيس المدينة أعمال رفع الإشغالات من الشوراع الرئيسية والميادين لتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية وأماكن تراكمات القمامة لرفعها ونقلها بالمدفن الصحي بمنطقة كوم اوشيم، وكذلك حملات النظافة بمدينة طامية والقرى التابعة لمركز ومدينة طامية وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، والتي شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وإزالة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى لطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، ونظافة جانبي الطريق.

وكان رئيس مركز ومدينة طامية، قد وجه المهندس ناجى إبراهيم نائب رئيس المركز لشئون القرى ورؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالقرى التابعة لهم، وكذا طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، والتي تشمل رفع تراكمات القمامة من الشوارع، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين.

وأكد رئيس المركز أنه تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بمدينة طامية بواسطة العاملين ومعدات مجلس مدينة طامية بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بمنطقة كوم اوشيم، وتم نقل كمية تراكمات قدرها اكثر من 180 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بكوم اوشيم بواسطة السيارات الخاصة بالمدينة، مع استمرار العمل على مدار الساعة، وذلك حتي يظهر مركز ومدينة طامية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق أمام الوافدين إلى المحافظة.