ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 80 بندقية بأسيوط

القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح ناري بقصد الإتجار.

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة وضُبط بحوزته 80 بندقية خرطوش.



وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.