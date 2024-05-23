سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات، اليوم الخميس، في البنوك المصرية والشركات المصرفية أمام الجنيه المصري، استقرارًا، وسجل سعر الريال اليوم في بنك مصر لـ سعر الشراء نحو 12.42 جنيه، وسعر البيع 12.45 جنيه.

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي اليوم الخميس، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع بجميع الاسواق المصرية للوقوف على آخر المستجدات، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

1 ريال سعودي = 12.47 جنيه.

5 ريال سعودي = 62.35 جنيه.

10 ريال سعودي = 124.7 جنيه.

25 ريال سعودي = 311.75 جنيه.

50 ريال سعودي = 623.5 جنيه.

100 ريال سعودي = 1,247 جنيه.

150 ريال سعودي = 1,870.5 جنيه.

200 ريال سعودي = 2,494 جنيه.

250 ريال سعودي = 3,117.5 جنيه.

300 ريال سعودي = 3,741 جنيه.

في البنوك المصرية جاءت على النحو التالي: