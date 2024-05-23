وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه..

أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس ٢٠٢٤ بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة .

كما أشاد بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات مبادرة AWARe .

جاء ذلك خلال لقاءه ليديا آرثر بريتو مساعد مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .



وأكد الدكتور سويلم على اهتمام الوزارة بإستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، التابع للوزارة والذى تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى ، لافتا إلي أن ضرورة قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز الهام لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما أشار للتنسيق الجارى حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) ، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر .



وزير الري يلتقى نظيره السنغالى



وفي وقت سابق، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ، و تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .

وأعرب وزير الري، عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تهدف لتحقيق التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين .

وأشاد سويلم بقيادة السنغال وسويسرا للحوار التفاعلي الرابع حول إدارة المياه المشتركة ، والذى يمثل أحد المجهودات البارزة للعمل على رفع مكانة المياه على جدول الأعمال العالمي .

وتوجه بالدعوة لدولة السنغال للمشاركة فى مبادرة AWARe والتي حشدت حتى الآن دعم ٣٥ دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل (منظمة الأغذية والزراعة - اليونسكو - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - IMWI - UFM - WMO - ..... ) ، هذا وتقوم العديد من المنظمات الرائدة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية للدول ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة السنغال سواء من خلال الإستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" الذى دشنته مصر تحت مظلة المبادرة ، أو الإستفادة من خلال الحصول على تمويلات لمشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف مع تغير المناخ .