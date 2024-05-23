حملات توعية لإستطلاع آراء المواطنيين في الخدمات المقدمة من شركة المياه بالشرقية

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات توعية واستطلاعات لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة لتحسين جودة تلك الخدمات، بجانب تنفيذ ندوات توعية بالمصالح الحكومية ومقر رئاسة مركز ومدينة أبو كبير .

استهدفت هذه الحملات بحسب تصريحات المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية؛ التأكيد على أن ترشيد استهلاك المياه واجب ديني وقومي، والتأكيد على أهمية التخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بأرقام الشكاوي والتظلمات والاستفسارات.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال تنفيذ تلك الحملات والندوات التوعوية، والتواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين، لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة.

واختتم فريق التوعية بالشرقية، فعاليات الحملات المنفذة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة؛ كالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥ للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطة مياه أبو شلبي المرشحة ورافع فاقوس المطور بمركز فاقوس؛ للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها، ومتابعة سير وانتظام العمل.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وضرورة حل مشاكل المواطنين، والعمل على نهو الاعطال في أسرع وقت، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا في إطار حرص رئيس الشركة بعمل زيارات ميدانية مكثفة ومفاجئة لجميع المحطات التابعة للشركة بكافة الأفرع المختلفة، ووفق توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمرور المستمر على محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة كفاءة تشغيل المحطات.