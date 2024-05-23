السفير خطابي: الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية يتصدر أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب

تشارك الأمانة العامة للجامعة العربية بوفد يترأسه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب في مملكة البحرين، بمشاركة وزير مفوض فالح المطيري مدير الأمانة الفنية والسيد عبدالمنعم السباعي عضو الإدارة، وبحضور وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم، ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام.

ويجري التحضير لها باجتماعات الدورة 101 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة19 للمكتب التنفيذي على التوالي يومي 27 و28 من الشهر الجاري.

وصرح السفير رشيد خطابي بأن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستتدارس مشروع جدول الأعمال انطلاقًا من البنود المدرجة والإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس مشيرا إلى أن هذه الدورة ستتميز باستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات الدورة 53 للمجلس بالرباط، وتوصيات الدورة (18) للمكتب التنفيذي بطرابلس، في ضوء نتائج الاجتماعات التحضيرية للفرق واللجان المنبثقة عن اللجنة الدائمة.

وأعلن السفير أنه على رأس مشروع جدول الأعمال مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي مناطق الأراضي المحتلة،ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اعتماد النظام الأساسي للمرصد والمنصة المدمجة، والمعهد العربي لصحافة السلام، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

كما ستنكب اللجنة الدائمة على تدارس أفضل السبل لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء اعتماد القمة العربية العادية (33) بمملكة البحرين على هذه الاستراتيجية، واعتماد توصيات الملتقى الأول للمؤثرين وصانعي المحتوى في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن اتخاذ الخطوات الهادفة لاستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، ومواصلة الجهود الرامية لنشر الثقافة الإعلامية البيئية، وتعزيز دور المرأة العربية في وسائل الإعلام، واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي العربي بعد إثرائه بأحكام جديدة تمشيا مع مبادرة الأمانة العامة ومقترحات الدول الأعضاء بشأن ادماج البُعد الانتخابي في متابعة الاستحقاقات الانتخابية على المستوى الإعلامي.

وتستضيف مملكة البحرين، بالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ووزارة الإعلام الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب على ان يجري التحضير لها باجتماعات الدورة 101 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 19 للمكتب التنفيذي على التوالي يومي 27 و28 من الشهر الجاري.