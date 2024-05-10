الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

من المنامه

الجامعة العربية تستعد لبدء الاجتماعات التحضيرية "لقمة البحرين"

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تستعد الأمانة العامة للجامعة الدول العربية، غدا لاطلاق البرامج والأجتماعات التحضيرية علي مستوي مجلس الجامعة لمناقشة برنامج عمل قمة البحرين والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمالها المقرر انعقادها الخميس المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين اجتماعًا للقمة.

وبدورها شاركت الجامعة العربية عبر موقعها الإلكتروني، جدول الاجتماعات التنظيمية التي تستمر على مدى 4 أيام، من السبت وحتى الثلاثاء، وتشمل عقد 6 اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية.

وبحسب الجدول الذي نشرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن ينطلق يوم السبت الحادي عشر من مايو الجاري اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يليه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد غد الأحد الثاني عشر من مايو الجاري

بينما سيكون يوم الاثنين الثالث عشر من مايو على موعد لعقد اجتماعين، الأول اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، والثاني اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

أما يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، فمن المزمع أن تشهد المنامة عقد اجتماعين مهمين؛ هما اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والآخر هو اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهو الاجتماع التحضيري الأخير.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين، لاستكمال الترتيبات التنظيمية، والموضوعية اللازمة لانعقاد هذه القمة، والخروج منها بنتائج مثمرة  وتوصيات تدعم العمل العربي المشترك.

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