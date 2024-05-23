رئيس مطاي يتابع إنتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لتلقى طلبات التصالح

قام محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنظومة المركز التكنولوجي خلال تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

بمتابعه ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين لملفات التصالح، حيث تابع المهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على مدى انتظام العمل ، بتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، واستمع الاستاذ محمد عبد الغني رئيس المركز ، لعدد من المواطنين المتقدمين بملفات التصالح ، واجاب عن استفساراتهم.

ووجه محمد عبد الغني رئيس المركز، مدير المركز التكنولوجي والعاملين به ، الي تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات ، وبما يحقق الصالح العام.

جديرا بالذكر، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن عن جاهزية ورفع درجة الإستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة ، بإجمالي 9 مراكز ؛ لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء ، بدءاً من غد الثلاثاء، وفقا لقانون التصالح الجديد.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على تقديم كل أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأكد "القاضي"، المتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية ؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ولفت ، إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة ، والإنتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ، ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية ، بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين.

وشدد محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية ، وعلى مدار الساعة لإنتظام عمل اللجان بملفات التصالح ، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، لإستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات ، وبما يحقق الصالح العام.