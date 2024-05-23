الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بث مباشر .. مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت منذ قليل مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له،  في مدينة تبريز شمال غربي إيران اليوم الثلاثاء،  الذين قضوا بتحطم طائرتهم الأحد الماضي.

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الآلاف يحتشدون في طهران استعدادًا لتشييع جثمان رئيسي

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من داخل النعش.. صورة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وإمام جمعة تبريز

وتوافدت حشود غفيرة للمشاركة في مراسم التشييع.

 

ومن المقرر أن ينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال إلى طهران حيث من المقرر أن يؤدي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

 

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا.

 

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

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