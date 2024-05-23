راديو كتالونيا يكشف عن مدرب برشلونة الجديد

كشف راديو كتالونيا عن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني الذي سيتولي مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

وأكد راديو كاتلونيا في تقرير له اليوم أن هانسي فليك هو المدرب الجديد لـ برشلونة والذي سيقود الكتيبة الكتالونية خلال الموسم الجديد.

كما ذكرت صحيفة آس الإسبانية: " توصل برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع هانسي فليك للموسمين المقبلين ، وجرى اللقاء في لندن أمس وسيكون فليك هو المدرب القادم لبرشلونة ، انتهى ".

وقال الإعلامي أدريان سانشيز في تعليق على تعاقد النادي مع المدرب فليك: "يقبل هانسي فليك الوضع الحالي للنادي وسيحترم خارطة الطريق التي وضعها الطاقم الرياضي، لا مشكلة لديه مطلقًا ".

نادي برشلونة يجدد عقد لاعبه هيكتور فورت

وصل برشلونة لاتفاق مع لاعبه هيكتور فورت مدافع الفريق الكتالوني بشأن تجديد عقده، الذي يملك به شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل 6 مليون يورو.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن كافة التفاصيل حول تجديد عقد فورت تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وما يتبقى هو التوقيع فقط عندما يصل اللاعب إلى عمر 18 عاما في شهر أغسطس المقبل.

وتابعت أن فورت سيكون قادرا على توقيع عقدا مدته تزيد على الثلاث سنوات عندما يبلغ 18 عاما.

ويلعب فورت في مركز الظهير الأيمن لكن يضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لاستخدامه كظهير أيسر في الموسم الحالي بعد الإصابات التي تعرض لها.