لابورتا متمسك برحيل تشافي عن برشلونة ويحدد البديل

استقر خوان لابورتا مدرب برشلونة على رحيل المدرب تشافي عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لابورتا متمسك بإقالة تشافى فى الأسبوع المقبل عقب نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن هذا القرار سيكلف برشلونة نحو 20 مليون يورو.

بديل محتمل..

هناك أسماء مطروحة لخلافة تشافي في تدريب برشلونة، وعلى رأسهم هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، وكذلك المكسيكى رافا ماركيز، الذى يقدم موسما جيدا مع رديف البارسا، كما أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع لابورتا وديكو المدير الرياضى.

وحسم برشلونة وصافة الدوري الاسباني للموسم 2023/2024 برصيد 82 نقطة، بفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث قبل جولة واحدة على النهاية، وسيشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني.