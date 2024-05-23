الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والرياض بالدوري السعودي اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

 

يستعد فريق النصر لمواجهة قوية مع نظيره الرياض على أرضية ملعب فيصل بن فهد وذلك في إطار لقاءات الجولة 33 من المسابقة السعودية.

ويخوض فريق النصر مباراته وهو محتلًا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال صاحب الصدارة والمتوج بلقب الدوري السعودي عن الموسم الحالي.

لعب النصر 32 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات، سجل لاعبوه 94 هدفًا واستقبلت شباكه 38 هدفًا.

أما الرياض فيقبع في المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي "روشن"، برصيد 31 نقطة، بعد تحقيق 7 انتصارات و10 تعادلات، فيما نال 15 هزيمة.

موعد مباراة النصر والرياض اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والرياض، مساء اليوم الخميس 23 مايو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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