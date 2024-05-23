9192 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها الاخير بقنا

تابع عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي شمال قنا، يرافقه أحمد فراج رئيس قسم الأمن، لجان امتحان نهاية العام، للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالمرور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي.

وأكد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي سير الامتحانات دون رصد مشكلات أو تلقي شكوي من جانب الطلاب، مشددا علي ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وشدد وزيري علي عدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد أمن خارج اللجنة أثناء الامتحان، فضلا عن عدم السماح بدخول أولياء الأمور إلي داخل اللجان أثناء سير الامتحانات، و إعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا علي عدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، و عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول تنفيذا للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن. ونبه مدير عام الإدارة، علي تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م، مشددا على ضرورة التواصل المباشر و الفوري مع غرفة عمليات الإدارة التعليمية الفرعية، للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

وكان الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي بإدارة نجع حمادي التعليمية، قد أوضح أن 9192 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 50 لجنة بمدارس نجع حمادي، وسط إجراءات احترازية وتدابير أمنية مشددة.

كما أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول الدكتور محمد علي سليمان اخصائي الصحافة والإعلام التربوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات مسابقة الاخصائي المثالي للصحافة المدرسية والإعلام التربوي والتي أجريت النسخة الأولى منها هذا العام و أشرفت على تنظيمها الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويتقدم مدير تعليم قنا بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد الاخصائي المثالي لتفرده و إخلاصه وتفانيه في عمله ، و يثمن جهود محمود مرغني موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية وكذلك عاطف عثمان مدير مدرسة STEM لدروهما في تشجيع محمد ومعاونته على تحقيق هذا الإنجاز .

واثنى وكيل الوزارة على الجهود التي تقوم بها إدارة الأنشطة التربوية بإدارة صابر عبد الحميد زيان في اختيار وتأهيل وترشيح العناصر المتميزة من المديرية للمشاركة في المنافسات الوزارية .