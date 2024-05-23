تراجع أسعار النفط مع التشديد على أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس بعد أن كشف اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مناقشات بشأن المزيد من التشديد لأسعار الفائدة إذا ظل التضخم ثابتا، وهي خطوة قد تضر الطلب على النفط.

ووفق لوكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا، أو 0.7%، إلى 77.03 دولارًا، وانخفض الخامان القياسيان أكثر من واحد % أمس الأربعاء.

زيادة تكاليف الاقتراض مع ارتفاع سعر النفط

فيما أظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس، أن استجابة البنك المركزي الأمريكي للتضخم الثابت "ستتضمن الحفاظ " على سعر الفائدة في الوقت الحالي ولكنها تعكس أيضًا مناقشة احتمال حدوث زيادات أخرى، وأشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسيد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى تقليص الأموال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

كما أثر على السوق أيضًا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

ضغوط على أسواق النفط الخام الفعلية بسبب الطلب الضعيف من مصافي التكرير

وعلى الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب الطلب الضعيف من مصافي التكرير ووفرة العرض، ومن المفترض أن تكون جنوب أفريقيا نموذجًا مثاليًا لتحول الطاقة العالمي.

وقال محللو "سيتي جروب" في مذكرة اليوم:"ضعف السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات أضعف، بما في ذلك ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات التشغيل".

وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء أمس، إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار أوبك+ في أبريل نيسان "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.

وقال سيتي إنه لا يزال يتوقع أن تعلق أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما تجتمع في الأول من يونيو.

وقالت سيتي أيضًا إنها لا تزال تتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 86 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.