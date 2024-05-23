تريزيجه يبحث عن لقبه الثاني مع طرابزون في نهائي كأس تركيا اليوم

يستعد الدولي المصري محمود حسن تريزيجه المحترف في صفوق فريق طرابزون سبور التركي، لخوض مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، ضد نادي بيشكتاش في نهائي كأس تركيا.

ويبحث محمود حسن تريزيجيه عن ثانِ ألقابه مع طرابزون سبور، بعد التتويج بلقب السوبر التركي نسخة 2022.

ويملك طرابزون سبور في رصيده 9 ألقاب من بطولة كأس تركيا أخرها نسخة موسم 2020، فيما يحمل فريق بشكتاش في خزانته 10 ألقاب من بطولة الكأس، أخرها نسخة موسم 2021.



وإجمالًا شارك محمود تريزيجيه في 26 مباراة منها 24 في الدوري التركي الممتاز و2 بالكأس، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5 بمجموع مساهمات بلغ 16 هدفًا.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 10 أهداف مع طرابزون في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم الحالي، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، وذلك خلال مشاركته فى 22 مباراة بالمسابقة المحلية.