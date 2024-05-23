الزمالك "المنتشي" يواجه فيوتشر "الجريح" الليلة بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة صعبة مساء اليوم الخميس، وذلك حين يصطدم مع نظيره مودره فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري المصري.

ويدخل فريق الزمالك لقاء اليوم، منتشيا بلقب كأس الكونفدرالية، الذي حققه منذ أيام للمرة الثانية في تاريخه، ويسعي لمواصلة نغمة الانتصارات والتركيز علي مسابقة الدوري لتحسين موقفه في الجدول.

علي الجانب الأخر يخوض فريق مودرن فيوتشر لقاء اليوم، بحثا عن تحقيق الفوز لاستعادة توازنه مرة أخري، حيث ان الفريق لم يحقق سوي فوز وحيد في أخر 5 مباريات خاضها ليتراجع ترتيبه بقوة في جدول الدوري.

ومن المقرر ان تنطلق صافرة مباراة الزمالك وموردن فيوتشر ، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن أمين عمر سيدير المباراة كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، على أن يكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم أحمد الغندور ويعاونه وليد عبد الرازق.



ترتيب فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.