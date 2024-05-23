الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وساطة الشناوي تنهي أزمة عمر كمال وحسام حسن

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن  حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يدرس استدعاء عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق الأهلي لمعسكر منتخب مصر القادم قبل انطلاق تصفيات كأس العالم القادم.

txt

لحظة وصول حسام حسن وجهاز المنتخب لحضور مباراة الترسانة وحرس الحدود


وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"تدخل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لتقريب وجهات النظر بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعمر كمال عبدالواحد لحل الخلاف الذي نشب بينهما منذ تدريب حسام حسن لفريق المصري البورسعيدي".

وتابع:"من المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضم عمر كمال عبدالواحد لقائمة الفراعنة لمعسكر يونيو قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".

الجريدة الورقية