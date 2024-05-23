قبل تحديد أسعار الفائدة.. سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية والقطاع المصرفي

سعر الدولار اليوم الخميس.. حقق سعر الدولار في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس 23 مايو 2024 أمام الجنيه المصري، استقرارًا، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة قبل ساعات من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وسط ثبات في الطلب على الدولار وتدبير القطاع المصفي والبنوك لجميع الطلبات.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، سعر صرف الدولار صباح اليوم الخميس، وجاءت اسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 46.57 جنيه للشراء، ونحو 46.71 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 46.85 جنيه للشراء، ونحو 46.95 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 46.6 جنيه للشراء، ونحو 46.7 جنيه عند البيع.