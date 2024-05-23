بإطلالة صيفية.. أيتن عامر تتباهي بخسارة وزنها

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، خلال أستضافتها في برنامج الليلة دوب على فضائية إم بي سي1.

وبدت أيتن عامر بإطلالة صيفية، متناغمة مع إجواء الربيع المنعش، لتمزج بين الألوان الزاهية، مثل البرتقالي والبينك والأصفر والفيروزي الفاتح، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، عكس خسارة وزنها وقوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل عفوي على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها الخمرية.

وشاركت آيتن عامر في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

