نقيب الصيادلة بالفيوم وأعضاء النقابة فى زيارة لدعم مركز الأورام بالمحافظة

قام الدكتور ربيع السوداني نقيب صيادلة الفيوم ووفد من اعضاء مجلس النقابة بزيارة مركز اورام الفيوم للتأكيد على دعم مركز الأورام بالمحافظة .

شارك في الزيارة الدكتور حسن مصطفي امين صندوق النقابة والدكتور محمد عجمي عضو نقابة الصيادلة و اسامة المسلمي المستشار القانوني للنقابة ورشا الجمال منسق اعلامي نقابة الصيادلة

كان فى استقبال نقيب الصيادلة الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس ادارة مركز الاورام بالفيوم والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذى للمركز والنائب وليد هويدي عضو البرلمان ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الاورام والدكتور مصطفى ثابت عضو مجلس إدارة مركز الاورام ورئيس تحرير جريدة الفجر والدكتور عبد الهادي الشيخ والحاج احمد عرندس امين صندوق المركز و ايمن مصطفى المتحدث الاعلامى لمركزالاورام .

دعم كامل لمركز الاورام

وفي مستهل الزيارة اكد نقيب الصيادلة ومرافقوه من اعضاء مجلس النقابة علي دعمهم الكامل لمركز الأورام بالفيوم والقائمين عليه .

وقدم الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة الشكر للدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس إدارة المركز أيقونة المجال الطبي ورائد العمل التطوعي وصانع مركز اورام الفيوم الذي لا يكد ولا يمل من العمل لوجه الله جزاه الله عنا وعن شعب الفيوم اجمع خير الجزاء ومزيدا من التقدم والتميز و موفور الصحة والعافية له

وقام الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة ومرافقوه بجولة فى مختلف اقسام المركز واستمعوا الى شرح من الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس الادارة عن الخدمات التى يوفرها المركز لمواطنى الفيوم مشيرا الى ان المركز استقبل اكثر من 315 الف حالة فى جميع التخصصات الطبية من عام 2017 حتى نهاية عام 2023 من بينهم 6 الاف و633 حالة علاج كيماوى و21 الف 431 علاج اشعاعى.

واضاف ان المركز يستقبل يوميا حوالى 600 حالة سواء جلسات كيماوى او اشعاعى اوفى العيادات الخارجية التى تضم جميع الاقسام الطبية واشار الى ان مركز الاورام بالفيوم يخدم ابناء الفيوم ومحافظات شمال الصعيد بسعر رمزى ومجانا لغير القادرين، كما يعالج المركز حالات من الدول العربية الشقيقة السودان وفلسطين واليمن .

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