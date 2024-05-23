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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسيا

علمي بريطانيا والصين
علمي بريطانيا والصين

اتهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس امس الأربعاء الصين بأنها ترسل "مساعدات فتاكة" إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

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وقال شابس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في لندن "اليوم أستطيع أن أكشف أن لدينا أدلة على تعاون روسيا والصين في مجال المعدات القتالية لاستخدامها في أوكرانيا".

وحذّر من أن حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى "الاستيقاظ" وتعزيز إنفاقه الدفاعي.

وأضاف "يمكن للاستخبارات الدفاعية الأميركية والبريطانية أن تكشف أن المساعدات الفتاكة تتدفق الآن من الصين إلى روسيا ومنها لأوكرانيا
وتابع "حان الوقت لكي يستيقظ العالم. وهذا يعني ترجمة هذه اللحظة إلى خطط وقدرات ملموسة، ويبدأ ذلك بوضع الأسس لزيادة الإنفاق على ردعنا الجماعي على مستوى التحالف".
ونمت الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا منذ إعلان موسكو عن عملية عسكرية في أوكرانيا، لكن بكين رفضت المزاعم الغربية بأنها تساعد موسكو في مجهودها الحربي.
 

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