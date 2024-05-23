الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس دون اعتقالات فجر اليوم

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وفقًا لـ"وفا".

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وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة معززة بعدة آليات، اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز حوارة، وتمركزت في شارع القدس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وقد ارتقى 17 شهيدا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، إكما أصيب عدد من المواطنين، ثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر بارتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت فجر اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.

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