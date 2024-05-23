شاهد.. هنا الزاهد بإطلالة غريبة وملفتة

تنجذب الفنانة الشابة هنا الزاهد للأزياء المختلفه التي تتناسب مع ذوقها المختلف المحب للتجديد والتغيير، وهذا كا جعل إطلالاتها مميزه ومتنوعة وخيفيفه على قلوب جمهورها.



وبدت هنا الزاهد بإطلالة صيفية مواكبة لموضة هذا العام، حيث ارتدت جمبسوت ينتمي لصيحة الهوت شورت، بسيط التصميم، صمم من قماش الكريب باللون الأحمر، الجمبسوت رقيق خالى من التكلف، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل جذاب وناعم، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم وارتدت نظارة شمس سوداء متناغمة مع ملامحها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية ولون الكمشير في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.

