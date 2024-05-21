هنا الزاهد تعتمد صيحة الأوف شولدر في الرياض

تملك الفنانة الشابة هنا الزاهد ذوق راقي جعلها تتربع على عرش الموضة وتحتل قلوب محبي الأناقة دون استئذان، لتتصدر عناوين الصحف بعد ظهورها في حدث النزال التاريخي "حلبة النار" بين الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، في مدينة الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار نحو أناقتها البالغة في أحدث ظهور لها في الرياض، حيث ارتدت فستان طويل مسجم، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم الفستان من قماش الكريب باللون الأسود، لتعكس قوامها الرشيق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض الإكسسوارات اللافته المتناغمة مع إطلالتها.

وفضلت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلة بشكل أنسيابي وراء ظهرها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

شهد الحدث تواجد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وبينهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو والفنانة ياسمين صبري والتي حرصت على التقاط صورًا تذكارية معه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.