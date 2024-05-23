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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار: مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي أمام الترجي

مصطفى شوبير حارس
مصطفى شوبير حارس الأهلي

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أفضل مستوياته مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

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وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي أمام الترجي بسبب جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة ".

وأضاف مختار: " موديست لا يصلح للمشاركة مع الأهلي أمام الترجي وأكرم توفيق لا غنى عنه أمام الترجي في مباراة يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

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