الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار: علامة استفهام حول عدم وجود بديل لعلي معلول في الأهلي

مختار مختار
مختار مختار

أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق أن هناك علامة استفهام كبيرة حول عدم تعاقد النادي الأهلي مع بديل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق حتى الآن ومن قبل تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

txt

نجم الترجي السابق: الأهلي سيتأثر بغياب علي معلول

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من الغريب جداً أن النادي الأهلي لم يبحث عن بديل التونسي الدولي معلول في المواسم الماضية وحتى قبل تعرضه للإصابة الأخيرة بقطع في وتر أكيلس".

وأضاف:" اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على كريم فؤاد في الجبهة اليسري ليس حل لتعويض غياب علي معلول ".

الجريدة الورقية