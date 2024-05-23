جامعة الدول العربية: نثمن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين دولة مستقلة (فيديو)

أكد جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين دولة مستقلة خطوة تثمنها الجامعة، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعرب في تصريح رسمي عن تقديره لمواقف هذه الدول التي اختارت الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، وأرسل خطابات مكتوبة يعبر فيها عن شكره وتقديره لهذه المواقف المهمة.

الاعتراف في القانون الدولي ركن أساسي من أركان الدولة



وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاعتراف هو إجراء رمزي لكنه ينطوي على دلالة سياسية وقانونية مهمة، لأن الاعتراف في القانون الدولي ركن أساسي من أركان الدولة، والاعتراف هو رسالة مهمة بأن المجتمع الدولي لا يترك الفلسطينيين وأنه عازم على تطبيق حل الدولتين والدفاع عنه وصيانته من محاولات تخريبه.

وتابع المتحدث باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية: "الاعتراف رسالة أيضا أن هذه المعاناة الكبيرة للفلسطينيين في غزة، وهذا الألم منذ أكثر من 8 أشهر تحت العدوان سينتهي، وأن هناك ولو ضوء صغير في نهاية النفق بمسار سياسي يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967"، مؤكدًا أن 147 دولة أقدمت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى الآن.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أن مدريد ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة مع شبكة CNN: "بالطبع، نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية بنفس الطريقة التي ندعم بها محكمة العدل الدولية، فنحن نقدم التمويل للمحكمة حتى تتمكن من ممارسة صلاحياتها. طرح المدعي العام هذه القضية للمناقشة.. والمحكمة في إسبانيا ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية، وسيحدث نفس الشيء مع قرارات محكمة العدل الدولية. وسوف نلتزم بأي قرار تتخذانه".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.



وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وأن خطوات الدول الـ3 ستكون لها عواقب وخيمة".