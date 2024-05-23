غياب نسرين طافش عن عرض "بنقدر ظروفك" يطرح استفهامات.. ما سر الغضب؟

أثار غياب الفنانة نسرين طافش عن العرض الخاص لفيلمها الجديد بنقدر ظروفك، حيرة الجمهور، ما جعله يطرح التساؤلات حول عدم حضورها.

لاحظ الجمهور غياب نسرين طافش عن العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، والذي أقيم أول أمس الثلاثاء في إحدى سينمات مدنية 6 أكتوبر، بحضور أبطاله، وهم: أحمد الفيشاوي، مي سليم، يوسف وائل نور.

نسرين طافش

ظن عدد كبير من الجمهور أن سبب غياب “نسرين” عن العرض الخاص له علاقة بخلافات على ترتيب الأسماء على أفيش الفيلم، كما ترددت أقاويل عن أزمة نشبت بين النجمة والفنان أحمد الفيشاوي .

نسرين طافش وأحمد الفيشاوي

نسرين طافش تخرس الألسنة: غيابي لا علاقة له بخلافات مع أبطال بنقدر ظروفك

وخرجت الفنانة عن صمتها لتكشف حقيقة غيابها، وتخرس الألسنة، وذلك خلال تصريحات صحفية، قائلة: "غيابي عن العرض الخاص ليس له علاقة بأي خلافات مع الأبطال، إنما بسبب سفري خارج البلاد، معربة عن سعادتها بالعمل، متمنية أن يحقق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي".

العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

أقيم العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، أول أمس الثلاثاء، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور النجم أحمد الفيشاوي ومي سليم.

وشهد العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، حضور كل من: إبرام سمير، محمد محمود، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، الفنانة أميرة العيدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل.

"بنقدر ظروفك" في السعودية

ينطلق عرض فيلم بنقدر ظروفك، اليوم الخميس بجميع سينمات المملكة العربية السعودية، بطولة النجم أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم، نسرين طافش.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

نسرين طافش

آخر الأعمال السينمائية للفنانة نسرين طافش

كانت آخر الأعماد السينمائية لـ “نسرين”، فيلم السيستم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وشاركها بطولته عدد من النجوم، أبرزهم:" أحمد الفيشاوى، طارق لطفي، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.