نسرين طافش تخطف الأنظار بالكرديجان الرمضاني

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الاشهر الإنستجرام.

وبدت نسرين طافش بإطلالة رمضانية جذابة، حيث ارتدت كرديجان صمم من قماش الكريب اللون الأخضر الفاتح ونسقت عليه بادي وبنطال لتعيش إجواء الاحتشام والأناقة في نهار شهر رمضان المبارك.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.